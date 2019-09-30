РФ заборонила в'їзд віцеспікерці Сейму Польщі

Під час перетину польсько-білоруського кордону 29 вересня віцеспікерці Сейму Польщі Малгожаті Госєвській повідомили, що їй заборонений в'їзд до Росії

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

"Мій перетин кордону тривав довше, ніж будь-який інший (попередній) переїзд. Мені повідомили, що мені не раді, чи радше мені заборонений в'їзд до РФ. Я не знаю, чому мене про це інформує білоруський кордон", - сказала Госєвська.

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На білоруському кордоні хотіли також перевірити багаж віцеспікерки Сейму, попри те, що вона їхала автомобілем польського генерального консула з Гродно. Госєвська відвідала вчора осіб польського походження, які мешкають на заході Білорусі.

У Гродно вона поклала квіти до могил поляків, які 1939 року протистояли радянським військам.