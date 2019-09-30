РФ запретила въезд вицеспикеру Сейма Польши

При пересечении польско-белорусской границы 29 сентября вицеспикеру Сейма Польши Малгожате Госевской сообщили, что ей запрещен въезд в Россию

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

"Мое пересечение границы длилось дольше всех других (предварительных) переездов. Мне сообщили, что мне не рады, или. точнее, мне запрещен въезд в РФ. Я не знаю, почему меня об этом информирует белорусская граница", - сказала Госевская.

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На белорусской границе хотели также проверить багаж вицеспикера Сейма, несмотря на то, что она ехала на автомобиле польского генерального консула из Гродно. Госевская посетила вчера лиц польского происхождения, проживающих на западе Беларуси.

В Гродно она возложила цветы к могилам поляков, противостоявшим в 1939 году советским войскам.