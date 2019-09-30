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Правительство планирует открыто новое посольство и два генконсульства до конца 2020 года

Понедельник, 30 сентября 2019, 14:45

До конца 2020 года украинское правительство планирует открыть два новых генеральных консульства и одно посольство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в утвержденной правительственной программе, переданной в Верховную Раду.

Как указано в программе, сеть украинских консульских учреждений пока охватывает 94 страны, консулы работают в 116 городах.

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Также правительство планирует расширить сеть почетных консулов ​​там, где до сих пор нет официального консульского присутствия. Сейчас почетных консулов ​​112.

"Наш план - иметь консульского представителя Украины, штатного или почетного, в каждом регионе мира", - говорится в программе.

В правительстве отметили, что украинцы за рубежом должны иметь в доступе полный спектр услуг по регистрации актов гражданского состояния, нотариальных услуг, помощь в общении с официальными инстанциями страны пребывания, представительство и защиту в иностранных судах, возможность принять участие в голосовании в Украине.

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МИД
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