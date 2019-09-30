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Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря

Понеділок, 30 вересня 2019, 15:13

Уряд Румунії готує інвестиції в 2,7 мільярда євро у військову базу "Михаїл Когальнічану" в Констанці.

Відповідне рішення підписав міністр національної оборони Габріел Леш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на B1.

Інвестиція буде здійснюватися протягом 20 років. В рамках реконструкції збудують нову злітно-посадкову смугу, спеціально облаштовані місця для перевірки двигунів на землі, ємності для зберігання палива, стрільбище та адміністративні будівлі.

Вся база буде оточена 76-кілометровим парканом. На ній будуть розміщені винищувачі F-16 та F-35 та війська Румунії та НАТО.

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База також буде містити міні-місто для військових, зокрема житлові приміщення, клуби для офіцерів, супермаркет, два дитячі садки, два ясла, початкова школа, два військових готелі та лікарню.

"Михаїл Когальнічану" також матиме спортивну базу з критим басейном, зеленими зонами та ігровими майданчиками.

Містечко зможе вмістити 8 тисяч військовослужбовців, навіть 10 тисяч у пікові моменти. 

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Румунія
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