Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США наклали санкції на активи близького до Путіна олігарха

Зеленський заявив, що Україна не веде розслідувань за наказом інших країн

Президентка ПАРЄ прокоментувала відсутність української делегації

Україна підготувала контрзаходи на відмову Польщі збільшити квоту на автоперевезення






У Фінляндії зберігається дефіцит робочої сили в низці сфер

Понеділок, 30 вересня 2019, 17:34

У Фінляндії дефіцит робочої сили найгостріше відчувається в сфері соціального забезпечення та охорони здоров'я, де не вистачає лікарів, соціальних працівників, вихователів дитячих садків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як свідчать останні дані, попри збереження нестачі, зростання дефіциту робочої сили в деяких сферах зупинилося.

Читайте також
У Фінляндії обговорюють спрощення найму працівників з-за меж ЄС

Що стосується, наприклад, будівництва, то, згідно з даними бюро зайнятості та економічного розвитку, ситуація з наявністю робочої сили покращилася. Зокрема, вже немає колишнього дефіциту з виконробами, будівельниками і зварювальниками.

Проблема нестачі робочої сили стане однією з головних для Фінляндії в найближчі роки, вважає міністр фінансів Міка Лінтіля.

За його словами, для владнання проблеми необхідно буде підвищувати продуктивність, а також залучати більше іноземних працівників. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
powered by lun.ua