У Фінляндії зберігається дефіцит робочої сили в низці сфер

У Фінляндії дефіцит робочої сили найгостріше відчувається в сфері соціального забезпечення та охорони здоров'я, де не вистачає лікарів, соціальних працівників, вихователів дитячих садків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Як свідчать останні дані, попри збереження нестачі, зростання дефіциту робочої сили в деяких сферах зупинилося.

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Що стосується, наприклад, будівництва, то, згідно з даними бюро зайнятості та економічного розвитку, ситуація з наявністю робочої сили покращилася. Зокрема, вже немає колишнього дефіциту з виконробами, будівельниками і зварювальниками.

Проблема нестачі робочої сили стане однією з головних для Фінляндії в найближчі роки, вважає міністр фінансів Міка Лінтіля.

За його словами, для владнання проблеми необхідно буде підвищувати продуктивність, а також залучати більше іноземних працівників.