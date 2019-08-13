Дефіцит робочої сили є одним з головних викликів для Фінляндії - міністр

Проблема нестачі робочої сили стане однією з головних для Фінляндії в найближчі роки, вважає міністр фінансів Міка Лінтіля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Уже зараз йде серйозна боротьба за кваліфікований персонал, але брак робочих рук будуть відчувати всі сфери діяльності. Наприклад, протягом найближчих десяти років близько половини працівників держсектора вийде на пенсію, зазначає голова Мінфіну.

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Торік у державному секторі працювало близько 74 тисяч осіб.

Міністр фінансів вважає, що для вирішення проблеми необхідно буде підвищувати продуктивність, а також залучати більше іноземних працівників. Вільні вакансії потребують швидкого заповнення, оскільки підвищення народжуваності, про що так багато говорять останнім часом, не встигне розв'язати проблеми.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії виник гострий дефіцит таксистів.