В Финляндии сохраняется дефицит рабочей силы в ряде сфер

В Финляндии дефицит рабочей силы наиболее остро ощущается в сфере социального обеспечения и здравоохранения, где не хватает врачей, социальных работников, воспитателей детских садов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Как свидетельствуют последние данные, несмотря на сохранение дефицита рабочей силы, его рост в некоторых сферах остановился.

Что касается, например, строительства, то, согласно данным бюро занятости и экономического развития, ситуация с наличием рабочей силы улучшилась. В частности, уже нет прежнего дефицита с прорабами, строителями и сварщиками.

Читайте также В Финляндии обсуждают упрощение найма работников из-за пределов ЕС

Проблема нехватки рабочей силы станет одной из главных для Финляндии в ближайшие годы, считает министр финансов Мика Линтиля.

Министр убежден, что для решения проблемы необходимо будет повышать производительность, а также привлекать больше иностранных работников.