ЄС втратив довіру у світі через Brexit – литовський міністр

Ситуація навколо виходу Великої Британії з ЄС підірвала довіру світу до Євросоюзу як до передбачуваного партнера.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час економічного форуму у Криниці-Здруй заявив міністр економіки Литви Віргініюс Сінкявічюс.

"Передбачуваність – це те, що партнери завжди цінують один в одному. На жаль, мусимо зафіксувати – Brexit суттєво підірвав довіру до ЄС. Ніхто не знає, як він буде відбуватися, які наслідки матиме – і все це б’є по довірі як до Британії, так і до ЄС", - заявив міністр.

"Все змінилося навіть на рівні простих людей. Якщо років 20 нас питали, в яку країну ви б найбільше хотіли поїхати попрацювати, то відповідь була б однозначною – до Британії. На жаль, мусимо визнати – тепер ця відповідь буде зовсім іншою", - додав Сінкявічюс.

Нагадаємо, уряд Бориса Джонсона втратив робочу більшість у Палаті громад, а потім програв важливе голосування щодо Brexit.

Сьогодні парламент Британії розгляне законопроєкт, що передбачає можливість перенесення дати виходу країни з ЄС.