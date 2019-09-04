ЕС утратил доверие в мире из-за Brexit – литовский министр

Ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС подорвала доверие мира к Евросоюзу как к предполагаемому партнеру.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время экономического форума в Крынице-Здруй заявил министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

"Предсказуемость - это то, что партнеры всегда ценят друг в друге. К сожалению, должны зафиксировать - Brexit существенно подорвал доверие к ЕС. Никто не знает, как он будет происходить, какие последствия будет иметь - и все это сказывается на доверии как к Великобритании, так и к ЕС ", - заявил министр.

"Все изменилось даже на уровне простых людей. Если бы лет 20 назад нас спросили, в какую страну вы бы больше всего хотели поехать поработать, то ответ был бы однозначным - в Великобританию. К сожалению, должны признать - теперь этот ответ будет совсем другой", - добавил Синкявичюс.

Напомним, правительство Бориса Джонсона утратил рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.

Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.