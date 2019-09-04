Юнкер привітав Гончарука і запевнив у підтримці з боку ЄС

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер привітав Олексія Гончарука з призначенням на посаду прем'єр-міністра України і запевнив у підтримці ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі Юнкера, опублікованому в його Twitter.

"Ваш уряд має сильний мандат і парламентську підтримку. Ми впевнені, що це допоможе вашим зусиллям з проведення реформ, на які очікують громадяни України", - йдеться в листі.

.@PMHoncharuk, @eucopresident and I warmly congratulate you on your appointment as Prime Minister of #Ukraine. You can count on the #EU’s continued steadfast support to Ukraine. pic.twitter.com/agZTXwY00x — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) September 3, 2019

Юнкер заявив, що ЄС сповнений рішучості продовжувати підтримувати Україну в просуванні важливих реформ.

"Ми з нетерпінням очікуємо спільної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та її Комплексної зона вільної торгівлі для того, щоб повною мірою використовувати безліч можливостей, які надає угода для об'єднання наших громадян і бізнесу", - наголошується в листі.

Юнкер також запевнив, що новий уряд може розраховувати на незмінну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Європейський Союз, як і раніше, прихильний підтримці мирного врегулювання конфлікту на сході України і в постраждалих районах, і невизнання незаконної анексії Кримського півострова", - зазначив президент Єврокомісії.