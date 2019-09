Юнкер привітав Гончарука і запевнив у підтримці з боку ЄС

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер привітав Олексія Гончарука з призначенням на посаду прем'єр-міністра України і запевнив у підтримці ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в листі Юнкера, опублікованому в його Twitter.

"Ваш уряд має сильний мандат і парламентську підтримку. Ми впевнені, що це допоможе вашим зусиллям з проведення реформ, на які очікують громадяни України", - йдеться в листі.

.@PMHoncharuk, @eucopresident and I warmly congratulate you on your appointment as Prime Minister of #Ukraine. You can count on the #EU’s continued steadfast support to Ukraine. pic.twitter.com/agZTXwY00x