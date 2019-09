Юнкер поздравил Гончарука и заверил в поддержке со стороны ЕС

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины и заверил в поддержке ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Юнкера, опубликованном в его Twitter.

"Ваше правительство получило сильный мандат и парламентскую поддержку. Мы уверены, что это поможет вашим усилиям по проведению реформ, которых ожидают граждане Украины", - говорится в письме.

.@PMHoncharuk, @eucopresident and I warmly congratulate you on your appointment as Prime Minister of #Ukraine. You can count on the #EU’s continued steadfast support to Ukraine. pic.twitter.com/agZTXwY00x