Юнкер поздравил Гончарука и заверил в поддержке со стороны ЕС

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины и заверил в поддержке ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Юнкера, опубликованном в его Twitter.

"Ваше правительство получило сильный мандат и парламентскую поддержку. Мы уверены, что это поможет вашим усилиям по проведению реформ, которых ожидают граждане Украины", - говорится в письме.

.@PMHoncharuk, @eucopresident and I warmly congratulate you on your appointment as Prime Minister of #Ukraine. You can count on the #EU’s continued steadfast support to Ukraine. pic.twitter.com/agZTXwY00x — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) September 3, 2019

Юнкер заявил, что ЕС полон решимости продолжать поддерживать Украину в продвижении важных реформ.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ее Комплексной зоны свободной торговли, чтобы в полной мере использовать множество возможностей, которые дает соглашение для объединения наших граждан и бизнеса", - отмечается в письме.

Юнкер также заверил, что новое правительство может рассчитывать на неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз по-прежнему сохраняет преданность поддержке мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и в пострадавших районах и непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова", - отметил президент Еврокомиссии.