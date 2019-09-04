Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Джонсон требует досрочных выборов 15 октября, если парламент заблокирует Brexit

Еврокомиссия назначила специального советника по вопросам отношений с Украиной

В Италии согласовали новое правительство, досрочных выборов не будет

Brexit: правительство Джонсона проиграло ключевое голосование в парламенте






Юнкер поздравил Гончарука и заверил в поддержке со стороны ЕС

Среда, 4 сентября 2019, 13:31

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра Украины и заверил в поддержке ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме Юнкера, опубликованном в его Twitter.

"Ваше правительство получило сильный мандат и парламентскую поддержку. Мы уверены, что это поможет вашим усилиям по проведению реформ, которых ожидают граждане Украины", - говорится в письме.

Юнкер заявил, что ЕС полон решимости продолжать поддерживать Украину в продвижении важных реформ.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ее Комплексной зоны свободной торговли, чтобы в полной мере использовать множество возможностей, которые дает соглашение для объединения наших граждан и бизнеса", - отмечается в письме.

Юнкер также заверил, что новое правительство может рассчитывать на неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз по-прежнему сохраняет преданность поддержке мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и в пострадавших районах и непризнания незаконной аннексии Крымского полуострова", - отметил президент Еврокомиссии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Юнкер
powered by lun.ua