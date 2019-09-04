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Вертоліт, який працював на велогонці в Іспанії, випадково зняв плантацію конопель

Середа, 4 вересня 2019, 14:17

Оператор, який працював на вертольоті на багатоденній велогонці Вуельта в Іспанії, випадково зняв плантацію конопель на даху одного з будинків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Marca.

Кущі конопель опинилися в кадрі під час супроводження велосипедистів у місті Ігуалада.

Іспанська поліція зацікавилася кадрами і провела перевірку будинку. Виявилося, що на даху росте близько 40 кущів конопель.

Власникам плантації загрожує тюремний термін від 3 до 6 років і великий штраф.

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