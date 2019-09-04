Вертолет, работавший на велогонке в Испании, случайно снял плантацию конопли
Среда, 4 сентября 2019, 14:17
Оператор, работавший на вертолете на многодневной велогонке Вуэльта в Испании, случайно снял плантацию конопли на крыше одного из домов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Marca.
Кусты конопли оказались в кадре во время сопровождения велосипедистов в городе Игуалада.
Испанская полиция заинтересовалась кадрами и провела проверку дома. Оказалось, что на крыше растет около 40 кустов конопли.
Владельцам плантации грозит тюремный срок от 3 до 6 лет и крупный штраф.
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