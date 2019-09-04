Вертолет, работавший на велогонке в Испании, случайно снял плантацию конопли

Оператор, работавший на вертолете на многодневной велогонке Вуэльта в Испании, случайно снял плантацию конопли на крыше одного из домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Marca.

Кусты конопли оказались в кадре во время сопровождения велосипедистов в городе Игуалада.

Испанская полиция заинтересовалась кадрами и провела проверку дома. Оказалось, что на крыше растет около 40 кустов конопли.

Владельцам плантации грозит тюремный срок от 3 до 6 лет и крупный штраф.