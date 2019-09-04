В МЗС прокоментували пропозицію "особливого статусу" для України в ЄС

В МЗС заявили, що цивілізаційним вибором українського народу і стратегічною метою України є повноцінне членство в ЄС, заради чого країна продовжує активно працювати.

Про це заявила в коментарі "Укрінформу" речниця МЗС України Катерина Зеленко, коментуючи пропозицію президента Словенії щодо надання Євросоюзом "особливого статусу" Україні та Туреччині, передає "Європейська правда".

"Стратегічна мета України - це повноцінне членство в ЄС, що також закріплено в Конституції нашої держави. Це цивілізаційний вибір українського народу, заради якого ми продовжуємо активно працювати, зокрема у рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС", - зазначила Зеленко.

Вона додала, що посол України в Республіці Словенія проводить зустрічі з офіційними представниками Любляни з метою інформування про здобутки України на шляху реалізації нашої стратегічної мети - набуття членства в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні та Туреччині, країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.