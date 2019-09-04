Президент Словенії запропонував ЄС надати "особливий статус" Україні і Туреччині

Президент Словенії Борут Пахор запропонував Європейському Союзу надати "особливий статус" Україні та Туреччині, країнам Західних Балкан - повноцінне членство в ЄС.

Про це він сказав в своєму виступі під час панельної дискусії щодо майбутнього ЄС на 14-му Стратегічному форумі у Бледі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже розкритикував заяву Пахора. "Я не знаю, що змінило його думку. Ймовірно, Макрон та деякі інші. Але має бути принцип наступності держави, а також ЄС", - сказав Чавушоглу.

Він сказав, що Туреччина готова відкрити нову главу в переговорах з ЄС, якщо питання стосуватиметься стандартів та зобов'язань.

Туреччина подала заявку на членство в Європейському економічному співтоваристві (попередник ЄС) у 1987 році. Вона отримала право на членство в ЄС у 1997 році, а переговори про приєднання розпочалися у 2004 році.

Однак переговори зупинилися в 2007 році через заперечення адміністрації кіпрських греків, а також через позицію Німеччини та Франції.