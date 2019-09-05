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В ЄС привітали запуск Вищого антикорупційного суду

Четвер, 5 вересня 2019, 11:28

Представництво Євросоюзу в Україні вітає початок роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві представництва в Twitter.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України приступає до роботи. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні голова Вищого антикорупційного суду Олена Тарасевич оголосила про початок роботи суду.

За попередніми підрахунками державної судової адміністрації, з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зборами суддів було вибрано слідчих суддів – 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини.

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