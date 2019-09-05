В ЄС привітали запуск Вищого антикорупційного суду

Представництво Євросоюзу в Україні вітає початок роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві представництва в Twitter.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України приступає до роботи. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Today, Ukraine’s High Anti-Corruption Court takes up its work. The EU 🇪🇺 congratulates Ukraine on this occasion. We will continue supporting the Court in fulfilling its important role in the fight against corruption pic.twitter.com/UA73xCKf6X — EU Delegation UA (@EUDelegationUA) September 5, 2019

Сьогодні голова Вищого антикорупційного суду Олена Тарасевич оголосила про початок роботи суду.

За попередніми підрахунками державної судової адміністрації, з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зборами суддів було вибрано слідчих суддів – 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини.