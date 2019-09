В ЄС привітали запуск Вищого антикорупційного суду

Представництво Євросоюзу в Україні вітає початок роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві представництва в Twitter.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України приступає до роботи. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Today, Ukraine’s High Anti-Corruption Court takes up its work. The EU 🇪🇺 congratulates Ukraine on this occasion. We will continue supporting the Court in fulfilling its important role in the fight against corruption pic.twitter.com/UA73xCKf6X