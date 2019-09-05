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В ЕС приветствовали запуск Высшего антикоррупционного суда

Четверг, 5 сентября 2019, 11:28

Представительство Европейского Союза в Украине приветствует начало работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представительства в Twitter.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины приступает к работе. ЕС приветствует Украину с этим событием. Мы будем продолжать оказывать поддержку Суду в выполнении его важной роли в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Сегодня председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Тарасевич объявила о начале работы суда.

По предварительным подсчетам государственной судебной администрации, из местных общих судов в ВАКС должны перейти более 3000 уголовных производств, из которых только 190 - те, по которым досудебное расследование заканчивало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Собрание судей выбрало следственных судей - 6 человек. На стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

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