Італія запропонувала колишнього прем'єра на посаду єврокомісара

Італія офіційно запропонувала на посаду наступного європейського комісара від своєї країни Паоло Джентілоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Італія стала останньою країною, яка подала кандидатуру свого єврокомісара. Затримка була спричинена політичною кризою в країні і призначенням нового уряду.

Джентілоні працював міністром закордонних справ Італії з жовтня 2014 року. У грудні 2016 року він був призначений прем'єром Італії після відставки Маттео Ренці. Його уряд працював до червня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що наступна очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує представити свою команду європейських комісарів на початку наступного тижня.

Новий склад Єврокомісії почне працювати з 1 листопада.