Италия предложила бывшего премьера на должность еврокомиссара

Италия официально предложила на пост следующего европейского комиссара от своей страны Паоло Джентилони.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Италия стала последней страной, которая подала кандидатуру своего еврокомиссара. Задержка была вызвана политическим кризисом в стране и назначением нового правительства.

Джентилони работал министром иностранных дел Италии с октября 2014 года. В декабре 2016 года он был назначен премьером Италии после отставки Маттео Ренци. Его правительство работало до июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что следующая руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить свою команду европейских комиссаров в начале следующей недели.

Новый состав Еврокомиссии начнет работать с 1 ноября.