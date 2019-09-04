Фон дер Ляєн представить новий склад Єврокомісії наступного тижня

Наступна очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує представити свою команду європейських комісарів на початку наступного тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

За даними видання, фон дер Ляєн повідомила про свої плани новообраним німецьким депутатам Європарламенту.

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"Схоже на те, що це відбудеться наступного понеділка, найпізніше у вівторок", - сказав один із учасників зустрічі від блоку ХДС/ХСС.

Офіційний працівник команди фон дер Ляєн заявив, що такий термін буде можливий за умови, що "Італія до цього часу визначиться", висунувши свого кандидата в Комісію.

Фон дер Ляєн заявила на зустрічі, що очікує кандидатура від Італії, яка нині в розпалі зміни уряду, у четвер.

Новий склад Єврокомісії почне працювати з 1 листопада.