Додон запевнив, що готовий продовжувати виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Президент Молдови Ігор Додон запевнив президента Європейського парламенту Давида-Марію Сассолі в готовності реалізувати угоду про асоціацію з ЄС.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні в Брюсселі зустрівся з головою Європейського парламенту Давидом-Марією Сассолі. Запевнив пана спікера в тому, що керівництво країни продовжить імплементацію Угоди про асоціацію та виконання структурних реформ", - написав Додон.

Він зазначив, що Молдова виступає за активізацію діалогу з Євросоюзом та зміцнення демократичних інститутів в країні, що передбачає боротьбу з корупцією, ретельне розслідування банківської афери, реформу юстиції.

"Подякував європейським парламентаріям за підтримку парламентської більшості та уряду Молдови. Висловив упевненість у тому, що консолідована позиція президента, парламенту і прем'єр-міністра з внутрішньої і зовнішньої порядку країни дасть новий імпульс співпраці з нашими зовнішніми партнерами, включаючи Європейський парламент", - заявив Додон.

Варто зазначити, що в минулому Ігор Додон неодноразово негативно висловлювався щодо Угоди про асоціацію з ЄС.