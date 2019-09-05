Додон заверил, что готов продолжать выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Молдовы Игорь Додон заверил президента Европейского парламента Давида-Марию Сассоли в готовности реализовать соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня в Брюсселе встретился с председателем Европейского парламента Давидом-Марией Сассоли. Заверил господина спикера в том, что руководство страны продолжит имплементацию Соглашения об ассоциации и выполнение структурных реформ", - написал Додон.

Он отметил, что Молдова выступает за активизацию диалога с Европейским Союзом и укрепление демократических институтов в стране, что предусматривает борьбу с коррупцией, тщательное расследование банковской аферы, реформу юстиции.

"Поблагодарил европейским парламентариям за поддержку парламентского большинства и правительства Молдовы. Выразил уверенность в том, что консолидированная позиция президента, парламента и премьер-министра с внутренней и внешней порядке страны даст новый импульс сотрудничеству с нашими внешними партнерами, включая Европейский парламент", - заявил Додон.

Стоит отметить, что в прошлом Игорь Додон неоднократно негативно высказывался о Соглашении об ассоциации с ЕС.