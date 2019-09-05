У Чорногорії вирішили збудувати військовий полігон попри протести

Уряд Чорногорії вирішив збудувати військовий полігон в центрі країни незважаючи на протести з приводу можливої шкоди для довкілля.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

Міністр оборони Чорногорії Предраг Бошкович заявив, що ухваленню рішенню передувала довга дискусія, однак воно було прийняте одноголосно.

"Я був би першим, хто виступив би проти цього рішення, якби був мінімальний шанс наразити на небезпеку Синяєвину. Ми були свідками різного ставлення до цієї теми в суспільстві - різні ініціативи і різні аргументи не мають опори в суспільстві", - сказав Бошкович.

Раніше чорногорський уряд запропонував створення на гірському масиві Синяєвина полігону для стрільб збройних сил. Місцеві жителі і НУО проводили акції протесту через побоювання, що на полігоні будуть проводитися стрільби і знищення боєприпасів НАТО, шкідливих для довкілля, сільського господарства і туризму.

За словами міністра оборони, дослідження показали, що вплив полігону на довкілля і біорізноманіття буде нульовим.