В Черногории решили построить военный полигон, несмотря на протесты

Правительство Черногории решило построить военный полигон в центре страны, несмотря на протесты по поводу возможного вреда для окружающей среды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что принятию решению предшествовала долгая дискуссия, однако оно было принято единогласно.

"Я был бы первым, кто выступил бы против этого решения, если бы был минимальный шанс подвергнуть опасности Синяевину. Мы были свидетелями разного отношения к этой теме в обществе - различные инициативы и различные аргументы не имеют опоры в обществе", - сказал Бошкович.

Ранее черногорское правительство предложило создание на горном массиве Синяевина полигона для стрельб вооруженных сил. Местные жители и НПО проводили акции протеста из-за опасений, что на полигоне будут проводиться стрельбы и уничтожение боеприпасов НАТО, вредных для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма.

По словам министра обороны, исследования показали, что влияние полигона на окружающую среду и биоразнообразие будет нулевым.