США заборонили в’їзд ув’язненому екслідеру керівної партії Румунії

Держдепартамент США заявив про заборону румунському політику в'їзду в країну через його причетність до "значної корупції".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рішення, оголошене в четвер, стосується Лівіу Драгня, колишнього голови правлячої Соціал-демократичної партії, який відбуває 3½-річний тюремний термін у справі про хабарництво, і його двох дітей.

Драгню минулого року засудили до 3 років і 6 місяців ув’язнення за звинуваченнями у зловживанні службовим становищем.

Рішення, винесене у справі, стосується періоду, коли Драгня займав пост голови повітової ради Телеорман. Співробітниці управління із захисту прав дитини з Телеорману протягом семи років отримували зарплату, а насправді працювали на місцеву організацію Соціал-демократичної партії.

До підтвердження вироку в травні Драгня вважався найвпливовішим політиком країни, хоча він не міг стати прем'єр-міністром через засудження за фальсифікацію голосування в 2016 році.

Держдепартамент заявив, що " сьогоднішні дії посилають сильний сигнал про те, що Сполучені Штати віддані боротьбі з корупцією та підтримці верховенства права в Румунії."