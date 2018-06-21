Лідера керівної партії Румунії посадили на три з половиною роки

Лідера Соціал-демократичної партії Румунії та голову нижньої палати парламенту Лівіу Драгню засудили до трьох з половиною років ув’язнення за зловживання службовим становищем.

Відповідне рішення у четвер схвалив Високий суд Румунії, повідомляє digi24.ro.

Рішення, винесене у справі, стосується періоду, коли Драгня займав пост голови повітової ради Телеорман. Зазначається, що співробітниці управління із захисту прав дитини з Телеорману протягом семи років отримували зарплату, а насправді працювали на місцеву організацію Соціал-демократичної партії.

Водночас з Драгні були зняті обвинувачення щодо фальшивого найму до управління із захисту прав дітей. Колишні співробітники управління теж отримали тюремні терміни у цій справі.

Вироки, винесені судом, не остаточні і можуть бути оскаржені. Драгня завжди наполягав на своїй невинуватості. Обвинувачення вимагало для нього сім з половиною років в’язниці.

Лівіу Драгня, який є лідером керівної партії Румунії, вже до сьогоднішнього вироку був позбавлений можливості обійняти пост прем'єр-міністра через попереднє засудження за фальсифікацію виборів.