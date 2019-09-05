США запретили въезд заключенному экслидеру правящей партии Румынии

Госдепартамент США заявил о запрете румынскому политику въезда в страну из-за его причастности к "значительной коррупции".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Решение, объявленное в четверг, касается Ливиу Драгня, бывшего председателя правящей Социал-демократической партии, который отбывает 3½-летний тюремный срок по делу о взяточничестве, и его двух детей.

Драгню прошлого года приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения по обвинению в злоупотреблении служебным положением.

Решение, вынесенное по делу, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман. Сотрудницы управления по защите прав ребенка с Телеорману в течение семи лет получали зарплату, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.

До подтверждения приговора в мае Драгня считался самым влиятельным политиком страны, хотя он не мог стать премьер-министром из-за осуждения за фальсификацию голосования в 2016 году.

Госдепартамент заявил, что " сегодняшние действия посылают сильный сигнал о том, что Соединенные Штаты привержены борьбе с коррупцией и поддержке верховенства права в Румынии."