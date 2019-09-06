Чорногорія видасть Хорватії серба, підозрюваного у спробі перевороту 2016 року

Верховний суд у Подгориці постановив видати Хорватії громадянина Сербії Сашу Сінджелича, який був арештований в Чорногорії на підставі ордеру Інтерполу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Хорватський суд у Вуковарі засудив Сінджелича до 21 року тюремного ув'язнення за крадіжку і вбивство, скоєні в 2001 році в Хорватії.

Суд постановив, що Сінджелич не є громадянином Чорногорії і що стосовно нього в країні не ведеться жодної справи у зв'язку з діянням, що є предметом запиту про видачу.

"Злочини, у зв'язку з якими була запрошена екстрадиція, не були здійснені на території Чорногорії, і абсолютного строку давності для судового переслідування немає", - сказала речниця Верховного суду Аїда Музурович.

Тепер Сінджелич може подати апеляцію до Апеляційного суду. Якщо цей суд підтримає рішення Верховного суду, то відповідно до справу передадуть міністру юстиції для прийняття остаточного рішення.

Читайте також В Чорногорії двох російських агентів засудили за спробу перевороту

Чоловік був одним з 20 громадян Сербії, обвинувачених у причетності до змови з метою повалення уряду в Чорногорії під час виборів у жовтні 2016 року. Але хоча він був підозрюваним у цій справі, йому було надано статус захищеного свідка.

Під час суду над підозрюваними у перевороті він стверджував, що люди, які стоять за змовою, не планували влаштовувати переворот і хотіли тільки мітингувати на підтримку опозиції.

У травні Вищий суд першої інстанції засудив 13 осіб, у тому числі двох російських офіцерів військової розвідки, вісім сербів і двох лідерів чорногорської опозиції, до тюремного ув'язнення строком до 15 років за організацію спроби державного перевороту. Адвокати заявили, що подаватимуть апеляцію.