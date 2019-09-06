Черногория выдаст Хорватии серба, подозреваемого в попытке переворота 2016 года

Верховный суд в Подгорице постановил выдать Хорватии гражданина Сербии Сашу Синджелича, который был арестован в Черногории на основании ордера Интерпола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Хорватский суд в Вуковаре приговорил Синджелича к 21 году тюремного заключения за кражу и убийство, совершенные в 2001 году в Хорватии.

Суд постановил, что Синджелич не является гражданином Черногории и в отношении него в стране не ведется никакого дела в связи с деянием, являющимся предметом запроса о выдаче.

"Преступления, в связи с которыми был запрос на экстрадицию, не были совершены на территории Черногории, и абсолютного срока давности для судебного преследования нет", - сказала пресс-секретарь Верховного суда Аида Музурович.

Теперь Синджелич может подать апелляцию в Апелляционный суд. Если этот суд поддержит решение Верховного суда, то дело передадут министру юстиции для принятия окончательного решения.

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Мужчина был одним из 20 граждан Сербии, обвиняемых в причастности к заговору с целью свержения правительства в Черногории во время выборов в октябре 2016 года. Но хотя он был подозреваемым по этому делу, ему был предоставлен статус защищенного свидетеля.

Во время суда над подозреваемыми в перевороте он утверждал, что люди, которые стоят за сговором, не планировали устраивать переворот и хотели только митинговать в поддержку оппозиции.

В мае Высший суд первой инстанции приговорил 13 человек, в том числе двух российских офицеров военной разведки, восемь сербов и двух лидеров черногорской оппозиции, к тюремному заключению сроком до 15 лет за организацию попытки государственного переворота. Адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию.