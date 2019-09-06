Вибори в Австрії: хакери зламали базу даних одної з двох найбільших партій

Австрійська народна партія, яка є одним з фаворитів виборчих перегонів у країні, повідомила про хакерську атаку і викрадення даних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство APA.

Партія повідомила про викрадення 1300 гігабайтів даних з серверів партії. Частина інформації, зокрема, все, що стосувалося пожертв і фінансування виборчої кампанії, була злита у медіа.

За даними експерта з кібербезпеки Аві Кравіца, залученого партією, атака на сервери проводилася з 27 липня по 3 вересня.

В Австрійській народній партії назвали кібератаки нападом не тільки на її інфраструктуру, а й на австрійську демократичну систему. В даний час сайт партії працює з перебоями.

Австрійська влада повідомила ЄС через систему раннього оповіщення Rapid Alert System (RAS) про кібератаку. Названу спробою втручання у вибори.

За запитом кількох партії будуть проведені збори Ради з нацбезпеки, на яких обговорять спроби протидії кібератакам.

Дострокові вибори в Австрії відбудуться 29 вересня.