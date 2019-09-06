Выборы в Австрии: хакеры взломали базу данных одной из двух крупнейших партий

Австрийская народная партия, которая является одним из фаворитов избирательной гонки в стране, сообщила о хакерской атаке и похищении данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство APA.

Партия сообщила о похищении 1300 гигабайт данных с серверов партии. Часть информации, в частности, все, что касалось пожертвований и финансирования избирательной кампании, слили в СМИ.

По данным эксперта по кибербезопасности Ави Кравица, привлеченного партией, атака на серверы проводилась с 27 июля по 3 сентября.

В Австрийской народной партии назвали кибератаки нападением не только на ее инфраструктуру, но и на австрийскую демократическую систему. В настоящее время сайт партии работает с перебоями.

Австрийские власти сообщила ЕС через систему раннего оповещения Rapid Alert System (RAS) о кибератаке, назвав ее попыткой вмешательства в выборы.

По запросу нескольких партии будет проведено собрание Совета по нацбезопасности, на котором обсудят попытки противодействия кибератакам.

Досрочные выборы в Австрии состоятся 29 сентября.