Словенська авіакомпанія скасувала рейс до Відня через борг у 250 євро

Словенська авіакомпанія Adria Airways була змушена скасувати рейс до Відня через застарілий борг перед пасажиром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію RTV Slo.

Авіакомпанія вирішила скасувати свій рейс до Відня у четвер ввечері після того як отримала повідомлення про те, що на її літак в австрійському аеропорту чекають судові виконавці для стягнення 250 євро.

Саме такою є сума компенсації австрійському пасажирові за скасований у вересні 2017 року рейс з Греції.

Постраждалий австрієць звернувся до організації, яка займається захистом прав пасажирів, а та у свою чергу передала справу до суду.

Суд ухвалив рішення на користь пасажира, однак Adria Airways його проігнорувала. Відтак справа дійшла до примусового стягнення боргу – судові виконавці могли вилучити кошти або товари для продажу на борту літака, щоб покрити суму боргу.

З огляду на те, що літак не прибув до Відня, був скасований і рейс з Відня до Любляни. Пасажирам в якості альтернативи надали автобус і вони прибули на місце призначення на 5 годин пізніше запланованого.