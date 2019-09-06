Словенская авиакомпания отменила рейс в Вену из-за долга в 250 евро

Словенская авиакомпания Adria Airways была вынуждена отменить рейс в Вену из-за устаревшего долга перед пассажиром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию RTV Slo.

Авиакомпания решила отменить свой рейс в Вену в четверг вечером после того как получила сообщение о том, что ее самолет в австрийском аэропорту ждут судебные исполнители для взыскания 250 евро.

Именно такова сумма компенсации австрийском пассажиру за отмененный в сентябре 2017 года рейс из Греции.

Пострадавший австриец обратился в организацию, которая занимается защитой прав пассажиров, а та в свою очередь передала дело в суд.

Суд принял решение в пользу пассажира, однако Adria Airways его проигнорировала. Вследствие дело дошло до принудительного взыскания долга – судебные исполнители могли изъять средства или товары для продажи на борту самолета, чтобы покрыть сумму долга.

Учитывая то, что самолет не прибыл в Вену, был отменен и рейс из Вены в Любляну. Пассажирам в качестве альтернативы предоставили автобус и они прибыли на место назначения на 5 часов позже запланированного.