Польща заявила про незаконність "місцевих виборів" в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ Польщі вважає незаконними так звані "місцеві вибори" в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща вважає незаконними так звані місцеві вибори, проведені в Автономній Республіці Крим в Україні, в тому числі вибори в так звану Державну раду Республіки Крим, так звані Законодавчі Збори міста Севастополя і так звану Севастопольську міську раду, проведені владою Російської Федерації 8 вересня" - йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що Польща незмінно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

"У цьому контексті Польща вважає незаконними дії російської влади в окупованому Криму і вважає результати будь-яких виборів недійсними" - наголосили в МЗС.

"Водночас ми хотіли б звернути увагу на ситуацію, що неухильно погіршується, з правами людини в окупованому Криму, обмеження свободи зібрань і віросповідання, неодноразові незаконні затримання, які особливо зачіпають кримських татар. Ми закликаємо до міжнародної солідарності у протистоянні таким діям, що вживаються Російською Федерацією на анексованому півострові" - йдеться у заяві МЗС Польщі.

8 вересня в Росії - єдиний день голосування, в цей день відбулося близько 6 тисяч виборчих кампаній і референдумів різного рівня, в тому числі в окупованому Криму.