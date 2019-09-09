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У Словаччині пацієнтка психлікарні "замінувала" будинок президентки країни

Понеділок, 9 вересня 2019, 09:34

Словацька поліція повідомила про анонімний дзвінок з повідомленням про закладений під будинком президентки Зузани Чапутової вибуховий пристрій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Вулицю у місті Пезінок за 20 км від Братислави, де мешкає Чапутова, перекрили. На місце прибули поліцейські, пожежники і рятувальники.

Правоохоронці повідомили, що президентка у безпеці.

Поліція відзвітувала, що вжила кроки одразу по отриманні інформації про мінування і відстежила особу, що телефонувала.

Як з’ясувалося, це була пацієнтка психіатричної лікарні.

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