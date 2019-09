Молдова і країни Балтії не визнають російські "вибори" в окупованому Криму

Республіка Молдова та країни Балтії заявили, що не визнають вибори, проведені російською владою в окупованих Криму і Севастополі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

#Moldova doesn't recognise so called elections in #Crimea & #Sevastopol both annexed by Russia. Our country supports the sovereignity and teritorial integrity of #Ukraine. #CrimeaIsUkraine @VPrystaiko @MFA_Ukraine