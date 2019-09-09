Молдова і країни Балтії не визнають російські "вибори" в окупованому Криму

Республіка Молдова та країни Балтії заявили, що не визнають вибори, проведені російською владою в окупованих Криму і Севастополі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови заявили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Республіка Молдова не визнає так звані вибори, організовані в Криму і Севастополі, анексованих Росією", - йдеться в заяві.

Латвія заявила, що рішуче засуджує вибори до так званих законодавчих органів Криму і Севастополя.

"Латвійська Республіка підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і послідовно заявляє про невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. Ми знову наголошуємо на необхідності того, щоб міжнародне співтовариство доклало максимум зусиль для захисту положень міжнародного права, а також територіальної цілісності і суверенітету держав", - йдеться в заяві на сайті МЗС.

Литва заявила, що продовжить всебічно і послідовно проводити політику невизнання незаконної окупації та анексії Криму і Севастополя.

"Міністерство закордонних справ Литви не визнає проведення незаконних "регіональних та місцевих виборів" в анексованих Автономній Республіці Крим і Севастополі 8 вересня або їхні результати. Ми ще раз закликаємо Росію покласти край незаконній анексії Кримського півострова, вивести свої збройні сили з території України і дотримуватися міжнародного права", - йдеться в заяві.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу ще в неділю заявив, що його країна не визнає "вибори" в Криму і Севастополі. "Я підтверджую нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - написав він в Twitter.

#Estonia does not recognise today’s elections held in #Crimea and #Sevastopol, illegally annexed by Russia. I reaffirm our strong support for #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 🇺🇦 @MFA_Ukraine @VPrystaiko — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 8, 2019

Нагадаємо, 8 вересня в анексованому Криму незаконно провели вибори депутатів до окупаційного "Государственного совета Республики Крым" і "местных советов".

Після так званих виборів прокуратура АР Криму повідомила про підозру голові підконтрольної Кремлю виборчої комісії Михайлу Малишеву і його помічниці українці Айше Гафаровій.