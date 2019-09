Молдова и страны Балтии не признают российские "выборы" в оккупированном Крыму

Республика Молдова и страны Балтии заявили, что не признают выборы, проведенные российскими властями в оккупированных Крыму и Севастополе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

#Moldova doesn't recognise so called elections in #Crimea & #Sevastopol both annexed by Russia. Our country supports the sovereignity and teritorial integrity of #Ukraine. #CrimeaIsUkraine @VPrystaiko @MFA_Ukraine