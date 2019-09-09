Молдова и страны Балтии не признают российские "выборы" в оккупированном Крыму

Республика Молдова и страны Балтии заявили, что не признают выборы, проведенные российскими властями в оккупированных Крыму и Севастополе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Республика Молдова не признает так называемые выборы, организованные в Крыму и Севастополе, аннексированных Россией", - говорится в заявлении.

Латвия заявила, что решительно осуждает выборы в так называемые законодательные органы Крыма и Севастополя.

"Латвийская Республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и последовательно заявляет о непризнании незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Мы снова подчеркиваем необходимость того, чтобы международное сообщество приложило максимум усилий для защиты положений международного права, а также территориальной целостности и суверенитета государств", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Литва заявила, что продолжит всесторонне и последовательно проводить политику непризнания незаконной оккупации и аннексии Крыма и Севастополя.

"Министерство иностранных дел Литвы не признает проведения незаконных "региональных и местных выборов" в аннексированных Автономной Республике Крым и Севастополе 8 сентября или их результаты. Мы еще раз призываем Россию прекратить незаконную аннексию Крымского полуострова, вывести свои вооруженные силы с территории Украины и соблюдать международное право", - говорится в заявлении.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу еще в воскресенье заявил, что его страна не признает "выборы" в Крыму и Севастополе. "Я подтверждаю нашу решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он в Twitter.

#Estonia does not recognise today’s elections held in #Crimea and #Sevastopol, illegally annexed by Russia. I reaffirm our strong support for #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 🇺🇦 @MFA_Ukraine @VPrystaiko — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) September 8, 2019

Напомним, 8 сентября в аннексированном Крыму незаконно провели выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы".

После так называемых выборов прокуратура АР Крым сообщила о подозрении главе подконтрольной Кремлю избирательной комиссии Михаилу Малышеву и его помощнице украинке Айше Гафаровой.