Вице-премьер прибыл в штаб-квартиру НАТО для проведения ряда встреч

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на миссию Украины при НАТО.

9 сентября Кулеба планирует "провести ряд встреч и обсудить дальнейшие пути евроатлантической интеграции Украины", написала пресс-служба миссии в Twitter.

Напомним, 3 сентября в штаб-квартире НАТО состоялся брифинг Политического комитета НАТО, в котором принял участие руководитель экспертной группы взаимодействия с НАТО правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Алексей Генчев.

Тогда же состоялся ряд встреч, призванных выработать обновленную политику НАТО по энергетической безопасности и предложения по увеличению роли Альянса в преодолении вызовов безопасности в энергетической сфере.

Союзникам сообщили о мерах Украины в контексте усиления межведомственной координации в сфере защиты критической инфраструктуры, развития национальной системы устойчивости, в частности в энергетическом секторе.