Трамп каже, що не причетний до перебування Пенса на його курорті в Ірландії

Президент Дональд Трамп у понеділок відкинув звинувачення демократів щодо неприйнятності перебування віцепрезидента США Майка Пенса на ірландському курорті Трампа та зупинки в шотландському аеропорту Прествік біля поля для гольфу, що належить Трампу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я не мав нічого спільного з рішенням нашого чудового Майка Пенса заночувати на одному з курортів, що належать Трампу в Дунбегу, Ірландія", - написав він у Twitter.

"Я нічого не знаю про посадку літака ВПС в аеропорту (яким я не володію і не маю нічого спільного) біля курорту Тернберрі (яким я володію) в Шотландії, заправку паливом, та ночівлю екіпажу в Тернберрі (вони мають гарний смак!). НІЧОГО СПІЛЬНОГО ЗІ МНОЮ", - додав Трамп.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, в Тернберрі екіпажам запропонували безкоштовно пограти в гольф, а в Прествіку американці закуповують паливо.