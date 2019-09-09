Трамп говорит, что не причастен к пребыванию Пенса на его курорте в Ирландии

Президент Дональд Трамп в понедельник отверг обвинения демократов о неприемлемости пребывания вице-президента США Майка Пенса на ирландском курорте Трампа и остановки в шотландском аэропорту Прествик возле поля для гольфа, принадлежащего Трампу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я не имел ничего общего с решением нашего замечательного Майка Пенса заночевать на одном из курортов, принадлежащих Трампу в Дунбеге, Ирландия", - написал он в Twitter.

"Я ничего не знаю о посадке самолета ВВС в аэропорту (которым я не владею и не имею ничего общего) у курорта Тернберри (которым я владею) в Шотландии, заправке топливом, и ночлеге экипажа в Тернберри (у них хороший вкус!). НИЧЕГО ОБЩЕГО СО МНОЙ ", - добавил Трамп.

Согласно сообщениям СМИ, в Тернберри экипажам предложили бесплатно поиграть в гольф, а в Прествике американцы закупают топливо.