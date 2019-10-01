ЄС готовий пов'язати фінансування з критеріями верховенства закону - прем'єр Фінляндії

Всі країни Європейського союзу готові погодитися з тим, що фінансування ЄС має бути обумовлено демократичними принципами.

Про це заявив прем'єр-міністр головуючої в ЄС Фінляндії Антті Рінне, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Фінляндія веде кампанію за те, щоб фінансування ЄС було обумовлено критеріями верховенства закону, коли блок буде затверджувати новий семирічний бюджет.

Основним нововведенням в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, запропонованому Європейською комісією, є умова прив'язки фінансування ЄС до відповідності країни нормам верховенства закону. Але дві країни, які перед цим головували в ЄС, Болгарія і Румунія, висловили своє явне неприйняття такої пропозиції.

"Зараз, здається, що всі країни-члени готові прийняти її", - сказала Рінне після зустрічі з декількома лідерами ЄС в Брюсселі.

Угорщина і Польща також виступають проти нової пропозиції. Ці країни в останні роки вступали в протиріччя з Єврокомісією через політику, яка, за її словами, руйнує демократичні заборони і противаги в колишніх комуністичних державах.

Однак, фінський прем'єр вважає критику цих країн необгрунтованою. "Мета полягає не в тому, щоб прикувати до стіни якусь країну, а в тому, як захистити простих європейців від деспотизму від недотримання принципів верховенства закону", - сказала Рінне.