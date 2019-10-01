ЕС готов связать финансирование с критериями верховенства закона - премьер Финляндии

Все страны Европейского союза готовы согласиться с тем, что финансирование ЕС должно быть обусловлено демократическими принципами.

Об этом заявил премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии Антти Ринне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Финляндия ведет кампанию за то, чтобы финансирование ЕС было обусловлено критериями верховенства закона, когда блок будет утверждать новый семилетний бюджет.

Основным нововведением в следующем долгосрочном бюджете ЕС, предложенном Европейской комиссией, является условие привязка финансирования ЕС к соответствию страны нормам верховенства закона. Но две страны, которые перед этим председательствовали в ЕС, Болгария и Румыния, выразили свое явное неприятие такому предложению.

"Сейчас, кажется, что все страны-члены готовы принять его", - сказала Ринне после встречи с несколькими лидерами ЕС в Брюсселе.

Венгрия и Польша также выступают против нового предложения. Эти страны в последние годы вступали в противоречие с Еврокомиссией из-за политики, которая, по ее словам, разрушает демократические сдержки и противовесы в бывших коммунистических государствах.

Однако, финский премьер считает критику этих стран необоснованной. "Цель состоит не в том, чтобы пригвоздить к стене какую-то страну, а в том, как защитить простых европейцев от деспотизма от несоблюдения принципов верховенства закона", - сказала Ринне.