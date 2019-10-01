Тисячі фермерів у Нідерландах вимагають більшої поваги до їх професії

У вівторок тисячі нідерландських фермерів вирушили в Гаагу, вимагаючи більшої поваги до своєї професії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Чимало з них утворили колони з тракторів, які рухалися повільно і перешкоджали руху транспорту в час пік.

Організатори акції протесту заявили на своєму сайті, що протестують проти "негативного іміджу" сільського господарства в Нідерландах. "Ми не люди, які зловживають тваринами, і не забрудники довкілля, у нас є серце для нашого бізнесу", - заявляють вони.

Міністр сільського господарства Карола Схаутен планує виступити перед фермерами в другій половині дня.

У той час, як фермери є наріжним каменем економіки Нідерландів, їх сектор також звинувачують у забрудненні повітря та викидах. Активісти із захисту прав тварин звинувачують фермерів в тому, що вони тримають занадто багато тварин.

Серед вимог фермерів - щоб уряд більше не зменшував кількість тварин, яких вони можуть утримувати, та щоб "незалежна сторона" вимірювала викиди вуглецю і азоту на фермах.

Консультативна комісія минулого тижня рекомендувала уряду викупити старі та неефективні ферми, щоб скоротити викиди азоту.