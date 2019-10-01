Тысячи фермеров в Нидерландах требуют большего уважения к их профессии
Во вторник тысячи нидерландских фермеров отправились в Гаагу, требуя большего уважения к своей профессии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.
Многие из них образовали колонны из тракторов, которые двигались медленно и препятствовали движению транспорта в час пик.
Ondertussen bij de Ketelbrug #boerenprotest pic.twitter.com/2tHLK9F186— Chelsey (@Chelsey98548061) October 1, 2019
Организаторы акции протеста заявили на своем сайте, что протестуют против "негативного имиджа" сельского хозяйства в Нидерландах. "Мы не люди, которые злоупотребляют животными, и не загрязнители окружающей среды, у нас есть сердце для нашего бизнеса", - заявляют они.
Министр сельского хозяйства Карола Схаутен планирует выступить перед фермерами во второй половине дня.
В то время, как фермеры являются краеугольным камнем экономики Нидерландов, их сектор также обвиняют в загрязнении воздуха и выбросах. Активисты по защите прав животных обвиняют фермеров в том, что они держат слишком много животных.
Среди требований фермеров - чтобы правительство больше не уменьшало количество животных, которых они могут содержать, и чтобы "независимая сторона" измеряла выбросы углерода и азота на фермах.
Консультативная комиссия на прошлой неделе рекомендовала правительству выкупить старые и неэффективные фермы, чтобы сократить выбросы азота.