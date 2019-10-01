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Тысячи фермеров в Нидерландах требуют большего уважения к их профессии

Вторник, 1 октября 2019, 10:59

Во вторник тысячи нидерландских фермеров отправились в Гаагу, требуя большего уважения к своей профессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Многие из них образовали колонны из тракторов, которые двигались медленно и препятствовали движению транспорта в час пик.

Организаторы акции протеста заявили на своем сайте, что протестуют против "негативного имиджа" сельского хозяйства в Нидерландах. "Мы не люди, которые злоупотребляют животными, и не загрязнители окружающей среды, у нас есть сердце для нашего бизнеса", - заявляют они.

Министр сельского хозяйства Карола Схаутен планирует выступить перед фермерами во второй половине дня.

 

В то время, как фермеры являются краеугольным камнем экономики Нидерландов, их сектор также обвиняют в загрязнении воздуха и выбросах. Активисты по защите прав животных обвиняют фермеров в том, что они держат слишком много животных.

Среди требований фермеров - чтобы правительство больше не уменьшало количество животных, которых они могут содержать, и чтобы "независимая сторона" измеряла выбросы углерода и азота на фермах.

Консультативная комиссия на прошлой неделе рекомендовала правительству выкупить старые и неэффективные фермы, чтобы сократить выбросы азота.

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Нидерланды
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