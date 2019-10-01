ІНП Польщі підтвердив відсутність перешкод для пошуку місць поховань в Україні - Дещиця

Посол України в Польщі Андрій Дещиця та голова Інституту національної пам'яті Польщі Ярослав Шарек на зустрічі в Варшаві підтвердили відсутність перешкод для розвитку співпраці з пошуку і збереження місць пам'яті і поховань в обох державах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зустрівся з Головою Інституту національної пам’яті Польщі Ярославом Шареком. Підтвердили відсутність перешкод для розвитку конструктивної співпраці щодо пошуку, вшанування та збереження місць пам’яті і поховань в обох державах. Працюємо далі!" - написав Дещиця у своєму Twitter.

27 вересня Україна надала Польщі формальну згоду на проведення пошуково-ексгумаційних робіт.

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Заборону стосовно ексгумаційних робіт та встановлення пам’ятників польським жертвам на своїй території Україна запровадила 2017 року. Це стало відповіддю на акти вандалізму щодо пам'ятників і пам'ятних знаків на українських могилах в Польщі. Зокрема скандал викликав демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовичі під Перемишлем.

У ході зустрічі президентів України і Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди в Варшаві в серпні 2019 року українська сторона підтвердила готовність розблокувати ексгумацію тіл в польських похованнях в Україні, а Польща у відповідь має впорядкувати українські місця пам'яті на своїй території.

Віцеголова польського Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик днями заявив про сподівання Польщі отримати згоду від України на створення кладовищ, де можна буде поховати віднайдені останки поляків.