Глава МЗС Туреччини звинуватив Макрона у лицемірстві

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу засудив висловлювання французького президента, звинувативши його в лицемірстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Під час виступу в Страсбурзі на Парламентській асамблеї Ради Європи Еммануель Макрон піддав критиці політику Туреччини щодо Сирії, а також свободу вираження думок в країні.

Мевлют Чавушоглу заявив, що Макрон "перетнув межу, спаплюжив Туреччину щодо свободи вираження думок."

"Скільки мігрантів Макрон прийняв у своїй країні? Замість цього він приймав терористів YPG / PKK в Єлисейському палаці", - підкреслив Чавушоглу.

Чавушоглу також звинуватив президента Франції в лицемірстві, порівнявши його з "півнем, що кукурікає, коли його ноги покриті брудом".

Агентство нагадує, що у квітні Макрон прийняв делегацію Сирійських Демократичних сил (СДС), тісно пов'язаних з терористичним угрупуванням YPG/PKK.