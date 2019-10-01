Глава МИД Турции обвинил Макрона в лицемерии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания французского президента, обвинив его в лицемерии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.
Во время выступления в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы Эммануэль Макрон подверг критике политику Турции в отношении Сирии, а также свободу выражения мнений в стране.
Мевлют Чавушоглу заявил, что Макрон " пересек границу, осквернил Турцию относительно свободы выражения мнений."
"Сколько мигрантов Макрон принял в своей стране? Вместо этого он принимал террористов YPG / PKK в Елисейском дворце", - подчеркнул Чавушоглу.
Чавушоглу также обвинил президента Франции в лицемерии, сравнив его с "петухом, который кукарекает, когда его ноги покрыты грязью".
Агентство напоминает, что в апреле Макрон принял делегацию Сирийских Демократических сил (СДС), тесно связанных с террористической группировкой YPG/PKK.