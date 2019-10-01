Глава МИД Турции обвинил Макрона в лицемерии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил высказывания французского президента, обвинив его в лицемерии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Во время выступления в Страсбурге на Парламентской ассамблее Совета Европы Эммануэль Макрон подверг критике политику Турции в отношении Сирии, а также свободу выражения мнений в стране.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Макрон " пересек границу, осквернил Турцию относительно свободы выражения мнений."

"Сколько мигрантов Макрон принял в своей стране? Вместо этого он принимал террористов YPG / PKK в Елисейском дворце", - подчеркнул Чавушоглу.

Чавушоглу также обвинил президента Франции в лицемерии, сравнив его с "петухом, который кукарекает, когда его ноги покрыты грязью".

Агентство напоминает, что в апреле Макрон принял делегацию Сирийских Демократических сил (СДС), тесно связанных с террористической группировкой YPG/PKK.