Помпео заявив, що США не давали дозволу на турецьку операцію в Сирії

США не давали Туреччині "зелене світло" для її наступу на півночі Сирії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Помпео захищає рішення президента Дональда Трампа вивести війська США з прикордонної зони, що викликало обурення в країні і за кордоном.

В даний час Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що метою Туреччини є" запобігти створенню терористичного коридору " на кордоні.

Турецькі війська планують створити" безпечну зону", очищену від курдських повстанців, в якій також розмістяться сирійські біженці.

Помпео зазначив, що у Туреччини є обґрунтовані причини для заклопотаності питаннями безпеки і "терористичної загрози для свого півдня".

Він сказав, що повідомлення про те, що США дозволили Туреччині почати наступ, є "просто фальшивкою".

"Сполучені Штати не давали Туреччині зелене світло", - сказав він.