Помпео заявив, що США не давали дозволу на турецьку операцію в Сирії
США не давали Туреччині "зелене світло" для її наступу на півночі Сирії.
Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Помпео захищає рішення президента Дональда Трампа вивести війська США з прикордонної зони, що викликало обурення в країні і за кордоном.
В даний час Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами.
Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що метою Туреччини є" запобігти створенню терористичного коридору " на кордоні.
Турецькі війська планують створити" безпечну зону", очищену від курдських повстанців, в якій також розмістяться сирійські біженці.
Помпео зазначив, що у Туреччини є обґрунтовані причини для заклопотаності питаннями безпеки і "терористичної загрози для свого півдня".
Він сказав, що повідомлення про те, що США дозволили Туреччині почати наступ, є "просто фальшивкою".
"Сполучені Штати не давали Туреччині зелене світло", - сказав він.