Помпео заявил, что США не давали разрешения на турецкую операцию в Сирии

США не давали Турции "зеленый свет" для ее наступления на севере Сирии.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Помпео защищает решение президента Дональда Трампа вывести войска США из пограничной зоны, что вызвало возмущение в стране и за рубежом.

В настоящее время Турция начала наступление на территорию, удерживаемую курдскими силами.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является" предотвратить создание террористического коридора " на границе.

Турецкие войска планируют создать" безопасную зону", очищенную от курдских повстанцев, в которой также разместятся сирийские беженцы.

Помпео отметил, что у Турции есть обоснованные причины для озабоченности вопросами безопасности и "террористической угрозы для своего юга".

Он сказал, что сообщение о том, что США позволили Турции начать наступление, является "просто фальшивкой".

"Соединенные Штаты не давали Турции зеленый свет", - сказал он.