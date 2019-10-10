ЕС призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Европейский союз призвал Турцию прекратить одностороннюю военную операцию на северном востоке Сирии.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, сообщает "Европейская правда".

"В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем. ЕС призывает Турцию прекратить односторонние военные действия. Возобновление вооруженных столкновений на северо-востоке еще больше подорвет стабильность во всем регионе, усилит страдания гражданского населения и спровоцирует новые перемещения", - говорится в заявлении.

Могерини подчеркнула, что односторонние действия Турции ставят под угрозу прогресс, достигнутый глобальной коалиции по разгрому "Исламского государства", и предостерег от возрождения террористической группировки.

"Маловероятно, что так называемая "безопасная зона" на северо-востоке Сирии, предусмотрена Турцией, будет соответствовать международным критериям возвращение беженцев", - отметила она.

Читайте также Турция начала бомбардировки в Сирии

"Мы разделяем цели прекращения насилия, победы над терроризмом и содействия стабильности в Сирии и в регионе в целом. ЕС продолжает настоятельно призывать все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный, безопасный и устойчивый гуманитарный доступ на всей территории Сирии", - отмечается в заявлении.

Напомним, 9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированную военную операцию против курдских сил YPG (относящихся к SDF), которые она считает террористами.